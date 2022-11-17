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02:21, 17 ноября 2022Экономика

В России задумали отменить налоговую льготу

«Известия»: в России могут отменить налоговый вычет за взносы до 120 тысяч рублей в НПФ

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Россияне, которые копят средства на пенсионные выплаты в рамках добровольных программ, могут остаться без льготы. Социальный налоговый вычет с суммы взносов до 120 тысяч рублей могут отменить и трансформировать его в единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на три источника на рынке.

Получить новый налоговый вычет смогут только те россияне, которые заключили договор с НПФ на срок от 10 лет. Таким образом власти планируют стимулировать более длительные накопления. Однако специалисты и представители рынка считают, что подобная мера усложнит развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

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Союз промышленников и предпринимателей России (РСПП) попросил Минфин сохранить социальный вычет при введении единого налогового. Ведомство обещало изучить такое решение. В пресс-службе Минфина добавили, что финальное решение по этому вопросу не принято.

«Логика Минфина понятна: мотивировать долгосрочные вложения в дополнительную пенсию. Краткосрочные вложения в этом виде просто не имеют особого смысла, тогда лучше прибегнуть к другим инструментам. Это с одной стороны. С другой — пенсионные деньги считаются источником длинных денег для экономики», — объяснил источник «Известий».

Ранее россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что ближайший рост выплаты ждет граждан 1 января.

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Марина Совина
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