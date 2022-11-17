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01:50, 17 ноября 2022Экономика

Россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев

Ассистент кафедры права СПбГУ Ногайлиева заявила об индексации пенсий россиян с 1 января

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что в ряде случаев и в соответствии с планом власти могут увеличить размер пенсии россиян. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Ногайлиева напомнила, что размер пенсии становится больше благодаря ежегодной индексации, которая происходит 1 января. Кроме того, увеличение выплаты происходит при росте индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) у работающих пенсионеров — изменения вступают в силу 1 августа.

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Также пенсия может увеличиться при достижении россиянином 80 лет, изменении группы инвалидности или числа иждивенцев. В этих ситуациях не нужно подавать специальное заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Специалист добавила, что после назначении пенсии необходимо подать документы на перерасчет. Заявление на увеличение фиксированной пенсии можно заполнить на «Госуслугах» при обновлении данных о стаже за период до 1 января 2002 года, накоплении стажа на Крайнем Севере и в сельской местности, накоплении страхового стажа и при учете других периодов из закона «О страховых пенсиях». Перерасчет выплаты произведут 1 числа месяца, идущего после даты подачи бумаг.

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Марина Совина
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