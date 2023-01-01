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05:18, 1 января 2023Экономика

В Госдуме назвали самые важные изменения для россиян по выплатам

Депутат Госдумы Бессараб заявила, что в 2023 году увеличатся пенсии и зарплаты бюджетников

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU назвала самые важные изменения для россиян по выплатам.

По ее словам, с 2023 года в РФ повысятся пенсии по старости, инвалидности, а также зарплаты для бюджетников по всей стране на 4,8 процента. Также увеличат МРОТ и прожиточный минимум, что за собой повлечет увеличение заработных плат бюджетников.

«Это 3,5 миллиона человек. А также увеличение социальных выплат, зависящих от этих показателей», — пояснила депутат.

Также она напомнила, что в России появится новая выплата для семей с детьми — универсальное пособие. «Все без исключения нуждающиеся семьи с детками задолго до рождения и до его 17 лет получат поддержку от государства. Наверно, это самое главное», — заявила Бессараб.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022 и 2023 годах. Деньги пойдут на выплаты пенсий гражданам в этом и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, пояснили власти.

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Марина Совина
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