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15:56, 23 декабря 2022Экономика

Российские власти выделят 1,5 триллиона рублей на пенсии

Правительство России выделит 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 годах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий и надбавок в 2022 и 2023 годах. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Деньги пойдут на выплаты пенсий гражданам в этом и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, пояснили власти. За счет этих средств продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам, отметил Мишустин.

Ранее в кабмине отвергли идею о выплате россиянам 13-й пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству.

На это потребовалось бы порядка 600 миллиардов рублей, а денег на такую помощь пенсионерам в бюджете не хватит, сказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок, комментируя инициативу партии «Справедливая Россия — За правду».

Он указал, что практика 13-й пенсии есть в ряде западных стран, например в Италии, Польше, Венгрии, однако для России она противоестественна. Ввести ее можно только с помощью пропорционального сокращения размера ежемесячных выплат.

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Платон Щукин
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