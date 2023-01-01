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09:12, 1 января 2023Россия

Путин заявил об объявленной санкционной войне против России

Президент России Путин заявил, что Запад объявил Москве настоящую санкционную войну

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Западные страны объявили России настоящую санкционную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, пишет ТАСС.

При этом, отметил глава государства, Запад не смог достичь своих целей. По словам Путина, Россия жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году.

«Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — сказал президент.

Путин добавил, что власти страны делают все для того, чтобы укрепить суверенитет в важнейшей области — в экономике.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

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Варвара Кошечкина
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