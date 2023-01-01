Путин заявил об объявленной санкционной войне против России

Президент России Путин заявил, что Запад объявил Москве настоящую санкционную войну

Западные страны объявили России настоящую санкционную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, пишет ТАСС.

При этом, отметил глава государства, Запад не смог достичь своих целей. По словам Путина, Россия жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году.

«Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — сказал президент.

Путин добавил, что власти страны делают все для того, чтобы укрепить суверенитет в важнейшей области — в экономике.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

