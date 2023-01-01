Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе

Доцент Лебединская объяснила, что работающим в праздничные дни положена двойная зарплата

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская объяснила, что россияне, работающие в праздничные дни, имеют право на повышенную зарплату, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, по умолчанию двойная оплата положена за все дни с 1 по 8 января, а не только в государственные праздники 1 и 7 янвая. Если на праздник приходится часть рабочего дня или смены, то оплачивается только она.

Работник также может попросить предоставить ему выходной в другой день, в этом случае повышенная зарплата не начисляется, уточнила Лебединская. Также необходимо письменное согласие сотрудника и распоряжение работодателя, в противном случае выход на работу будет расценен как инициатива самого работника.

Не получат двойную оплату россияне, трудящиеся по сменному графику и дежурящие, последним положен отгул в течение ближайших десяти дней. Отказаться от работы в праздничные дни имеют право матери детей до трех лет, многодетные родители несовершеннолетних или отцы и матери, воспитывающие ребенка до 14 лет в одиночку, граждане, осуществляющие уход за инвалидами.

Ранее финансовый эксперт Марат Сафиулин посоветовал придерживаться правил финансовой грамотности, чтобы разумно расходовать деньги на новогодних праздниках. По его словам, стоит планировать траты, искать способы сэкономить и откладывать средства на потом.

