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06:00, 31 декабря 2022Экономика

Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники

Финансовый эксперт Сафиулин посоветовал установить лимиты на траты в праздники

Фото: Scott Graham / Unsplash

Чтобы разумно расходовать деньги на новогодних праздниках, стоит придерживаться правил финансовой грамотности. В беседе с «Лентой.ру» финансовый эксперт, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин назвал несколько способов, как не потратить лишнего.

Планирование трат

Самое главное — это расписать грядущие расходы и установить лимиты на предстоящие траты, отметил специалист.

Надо четко прописать свой быт в эти праздничные дни. Таким образом вы точно сформулируете расходную часть своего бюджета

Марат Сафиулинфинансовый эксперт

На чем сэкономить

Значительно сберечь средства поможет отказ от излишнего пиршества и избытка спиртных напитков, считает Марат Сафиулин.

«Во-первых, это будет лучше для вашего здоровья, во-вторых, бюджет не пострадает. Лучше постараться вообще исключить излишества, пусть это будет очень разнообразный, но не давящий стол, не тазики салатов. Лучше скромно и весело отметить праздники, обязательно погулять, чтобы не съесть лишнего и уделить внимание более простой пище, которая не часто бывает на столе, но разнообразит рацион и принесет вам радость», — посоветовал он.

Отложить на потом

Многие россияне получают зарплату за декабрь авансом в конце года, а не в январе. Эти деньги важно распределить на ближайший месяц, учесть обязательные траты, например платежи по кредитам и оплату коммунальных услуг. Если работодатель выплачивает 13-ю зарплату, это значительно упростит жизнь, отмечает Марат Сафиулин.

Если у вас нет подушки безопасности, нужно обязательно ее завести и отправить туда деньги, которые вы получаете в виде 13-й зарплаты, премий и бонусов. Это будет очень хороший и значимый ход в жизни. Возможно, это будет первым шагом для создания финансовой независимости

Марат Сафиулинфинансовый эксперт

«Самое лучшее — это сберечь эти средства. Опять же нельзя себе запретить вообще тратить какие-то деньги. Например, если выделить 30-50 процентов и разместить их на какой-то новогодний депозит, то это убережет вас от лишних трат. А если учитывать, что на новогодние депозиты увеличенные ставки, это отдалит вас от трат этих денег, и вы еще что-то заработаете. Как раз появятся новые хорошие постновогодние распродажи, которые более выгодные, чем предновогодние, и вы получите двойные бонусы", — заключил финансовый эксперт.

Ранее россиянам рассказали о способе заработать на росте цен.

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Варвара Кошечкина
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