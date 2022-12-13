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05:45, 13 декабря 2022Россия

Россиянам рассказали о способе заработать на «росте цен»

Финансист Мустаев заявил, что россияне могут заработать на линкерах в период повышения цен

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях в период повышения цен. Об этом способе рассказал финансист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с агентством «Прайм».

По словам Мустаева, такие облигации (линкеры) индексируются ежемесячно — ежегодно они приносят доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их, подчеркнул финансист.

Отмечается, что при правильной оценке рисков в некоторых случаях на росте стоимости линкеров можно заработать. Во-первых, в случае покупки краткосрочной облигации в ожидании инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка. Помимо этого, инфляционная облигация может принести доход во время неэффективности рынка, заявил Мустаев.

Ранее финансист Лазарь Бадалов рассказал, что россияне обладают множеством возможностей, как распорядиться своими сбережениями до Нового года. Эксперт напомнил, что деньги можно направить на необходимые в следующем году покупки.

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Юлия Мискевич
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