На Западе раскритиковали новое решение Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за закон об ограничении деятельности СМИ

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за принятие нового закона об ограничении деятельности средств массовой информации (СМИ). Они указали на недопустимость подобных решений в демократическом обществе и задались вопросом, куда уходят деньги, выделенные США Киеву.

На принятие закона обратил внимание западный политический деятель, корреспондент и телеведущий Джек Пособец. «Зеленский подписал новый закон об ужесточении цензуры новостей и соцсетей Украины, законопроект находится в разработке с 2019 года», — прокомментировал он.

С ним согласились другие пользователи, по их мнению, цензура не пошла на пользу ни одному государству. «Почему мы финансируем страну, если они не верят в свободу слова и прессы?» — написал @NJBenny16. «Для борьбы с "дезинформацией" несомненно», — сыронизировал @StockJock6.

«И мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру в отношении своих людей!» — добавил @lindathomas102.

Комментатор @georgelarsonh_t отметил, что помимо контроля над СМИ на Украине присутствует запрет политической оппозиции и заключение в тюрьму оппонентов. «Почему левые считают его великим демократическим лидером?» — задался он вопросом.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивно оценивать действия России.

