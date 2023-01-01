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05:23, 1 января 2023Мир

На Западе раскритиковали новое решение Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за закон об ограничении деятельности СМИ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за принятие нового закона об ограничении деятельности средств массовой информации (СМИ). Они указали на недопустимость подобных решений в демократическом обществе и задались вопросом, куда уходят деньги, выделенные США Киеву.

На принятие закона обратил внимание западный политический деятель, корреспондент и телеведущий Джек Пособец. «Зеленский подписал новый закон об ужесточении цензуры новостей и соцсетей Украины, законопроект находится в разработке с 2019 года», — прокомментировал он.

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С ним согласились другие пользователи, по их мнению, цензура не пошла на пользу ни одному государству. «Почему мы финансируем страну, если они не верят в свободу слова и прессы?» — написал @NJBenny16. «Для борьбы с "дезинформацией" несомненно», — сыронизировал @StockJock6.

«И мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру в отношении своих людей!» — добавил @lindathomas102.

Комментатор @georgelarsonh_t отметил, что помимо контроля над СМИ на Украине присутствует запрет политической оппозиции и заключение в тюрьму оппонентов. «Почему левые считают его великим демократическим лидером?» — задался он вопросом.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивно оценивать действия России.

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Марина Совина
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