Зеленский запретил СМИ освещать действия России в позитивном ключе

Президент Украины Зеленский подписал закон, усиливающий контроль государства над СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий «позитивно оценивать действия России», пишет ТАСС со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Агентство уточняет, что закон запрещает распространение информации о действиях России, которая, с точки зрения украинских властей, является недостоверной, как и «исключительно позитивное освещение деятельности органов власти России с целью их популяризации». Закон также запрещает все медиаресурсы России.

Новый закон расширяет полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который получит право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все медиа, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.

ТАСС напоминает, что Национальный союз журналистов Украины выступил против законопроекта.