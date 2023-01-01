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19:52, 1 января 2023Мир

В Британии раскритиковали новогоднее обращение Зеленского

Читатели Daily Mail раскритиковали обращение Зеленского, пообещавшего захватить Крым

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего захватить Крым. Свое негодование они выразили в Twitter.

«Он все продолжает ходить по миру с протянутой рукой», «Самый коррумпированный нацистский режим, который годами существует в Украине», — написали пользователи с никами CHRIS Woodley и Fuller, комментируя статью, в которой приводится содержание новогодней речи украинского лидера.

«Он чертовски коррумпирован и стал очень богатой марионеткой за счет американских налогоплательщиков», — написал комментатор с ником Lydia Lilli.

«Как можно считать победой ситуацию, когда страна потеряла часть территорий? Действительно ли Украина и Америка собираются годами бороться с Россией, пытаясь вернуть ее? Неужели референдумы в Крыму и Донбассе будут игнорировать вечно?» ,— задался вопросом Ben Gibb.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за принятие нового закона об ограничении деятельности средств массовой информации (СМИ).

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Варвара Кошечкина
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