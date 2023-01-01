В США допустили принуждение Зеленского к миру с Россией странами НАТО

CNN: НАТО может заставить президента Украины Зеленского подписать мирный договор с РФ

Страны НАТО могут принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Такой сценарий допустил журналист CNN Ник Пейтон Уолш.

По мнению сотрудника CNN, страны Североатлантического альянса могут «потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире».

Оценивая сложившуюся ситуацию, Пейтон счел, что пока говорить о безуспешности специальной военной операции (СВО) России на Украине преждевременно, поскольку наблюдаются переменные успехи, которые могут сыграть на пользу Москве.

Подобный сценарий еще в июне 2022 года обсуждал на пресс-конференции занимавший в тот период пост премьер-министра Британии Борис Джонсон. «Слишком много стран говорят, что это (происходящее на Украине — прим «Ленты.ру») европейская война, в которой нет необходимости, и поэтому давление [на Киев] будет расти», — заметил тогда экс-премьер.