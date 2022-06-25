Джонсон допустил принуждение Украины к миру с Россией странами Европы

Премьер Британии Джонсон заявил о давлении европейских стран на Украину

Из-за ухудшения экономической обстановки в мире страны Европы могут оказать давление на Украину, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Москвой. Такое развитие ситуации допустил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

«Слишком много стран говорят, что это (происходящее на Украине — прим «Ленты.ру») европейская война, в которой нет необходимости и поэтому давление [на Киев] будет расти, чтобы побудить — а может быть, принудить — украинцев к заключению плохого мира», — заявил он.

В ходе пресс-конференции в столице Руанды Кигали, где он находится с визитом для участия в саммите Содружества наций (CHOGM — англ. The Commonwealth Heads of Government Meeting), Джонсон отметил, что успех российской специальной военной операции поставит под угрозу международную безопасность и приведет к «долгосрочной экономической катастрофе».

Ранее Джонсон заявил, что готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек.

При этом в июне более половины жителей Британии выступили за отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Так, 59 процентов участников опроса Opinium считают, что депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона.