Эрдоган потребовал выполнения обязательств России и США по Сирии

Эрдоган: Турция ожидает, что Россия и США выполнят обязательства по Сирии

Турция надеется, что США и Россия выполнят обязательства, зафиксированные в соглашениях 2019 года по Сирии, и «очистят границы от терроризма». Как заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, этого требует лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган. Цитату приводит РИА Новости.

«Наша борьба с террористическими элементами, представляющими угрозу нашей национальной безопасности, будет решительно продолжаться до тех пор, пока наша страна и пограничный регион не станут полностью безопасными», — говорится в сообщении Калына.

В октябре 2019 года Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводились подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

В том же году Вашингтон и Анкара приняли дорожную карту по патрулированию в Манбидже.