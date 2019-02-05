Турция договорилась с Россией о договоре с США

Анкара и Москва договорились о реализации турецко-американской дорожной карты по сирийскому городу Манбидж. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

«Мы договорились с россиянами насчет того, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы обговаривали ее с американцами», — указал он.

По словам Калына, план должен был быть реализован давно, и подобное затягивание не идет никому на пользу. Он указал, что реализация дорожной карты будет полезна как отношениям США и Турции, так и Сирии. План, в частности, подразумевает вывод курдских силовиков из Манбиджа.

Материалы по теме Покатились помидоры В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России

28 декабря 2018 года сирийские вооруженные силы заняли Манбидж, расположенный в 25 километрах от турецкой границы. До этого город после угроз со стороны Турции покинули курды.

В том же месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новую военную операцию против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К боевикам турецкая сторона причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

В ноябре 2018 года сообщалось, что военнослужащие Турции и США начали совместное патрулирование в Манбидже.

О том, что турецкие и американские военные согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж, сообщалось летом 2018-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!