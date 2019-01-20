Американцев заподозрили в передаче курдам ракетных комплексов

Американцы передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы. Об этом пишет турецкая газета Yeni Akit.

По данным региональных источников, противники вывода войск США из Сирии отдали ПТРК Javelin и Tow. Отмечается, что наемников и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) обучили обращению с этим оружием.

Газета пишет, что ракетные комплексы спрятаны в окрестностях города Манбидж. Их планировалось использовать против турецких танков, которые будут участвовать в запланированной операции Анкары на сирийской территории. Теперь же турецкие спецподразделения ищут ПТРК.

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Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Он также предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

Сообщалось, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует американская база Эт-Танф. При этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон указывал, что американцы не покинут Сирию, пока Турция не оставит в покое поддерживаемых Вашингтоном курдов.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживают США.

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