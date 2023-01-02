Несколько человек погибли в аварии с микроавтобусом в Турции

Daily Sabah: в провинции Турции Мардин перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

В восточной провинции Мардин в Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли. Об этом пишет издание Daily Sabah.

ДТП произошло на автотрассе из Мидьята в Омерли. Почему именно микроавтобус перевернулся, неизвестно. После переворота он упал в частокол.

Пока никакой информации о водителе и номерном знаке микроавтобуса не поступало. В результате аварии по меньшей мере пять человек получили травмы, их госпитализировали в больницу Мидьята.

Автобус, перевозивший группу детей, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком на трассе в Новосибирской области. В результате ДТП три ребенка в возрасте 10-11 лет получили травмы. Всего в рейсовом автобусе находились 36 пассажиров, 27 среди них — дети.