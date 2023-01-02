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18:32, 2 января 2023Мир

В Турции предсказали начало холодной войны из-за украинского кризиса

Член правящей партии Турции: затягивание украинского кризиса приведет к холодной войне

Фото: Bassam Khabieh / Reuters

Турция с самого начала боевых действий на Украине проводит политику по урегулированию конфликта, однако несмотря на свои усилия не исключает, что затяжной кризис может привести к новой холодной войне. Такое мнение выразил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Его цитату приводит ТАСС.

«Однако стабильного прекращения огня на горизонте не предвидится. Более того, мы можем сказать, что происходит формирование затяжной холодной войны», — предсказал член ПСР.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются теми регионами, где может развиться военный конфликт с участием ведущих стран мира. При этом наиболее вероятным местом столкновения он назвал именно Украину — из-за политики США и других стран НАТО.

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Виктория Кондратьева
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