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02:23, 2 января 2023Мир

Назван вероятный срок принятия Байденом решения по поводу переизбрания

Politico: Байден в феврале может объявить о решении переизбираться на пост президента

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении по поводу вступления в предвыборную гонку 2024 года. Об этом пишет Politico.

Источники издания утверждают, что он пока не принял решения. Также, по их словам, Байден, отдыхая на острове Санта-Крус, обсуждает этот вопрос с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками. Одним из прозвучавших аргументов против старта кампании стал возраст президента — в случае переизбрания он вернется в Белый дом 82-летним политиком. Впрочем, супруга Байдена Джилл в частном порядке сказала, что поддержит кампанию своего мужа.

Газета отмечает, что Байден может выставить кандидатуру. вдохновившись победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

31 декабря Байден не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он свое участие в выборах 2024 года. «А что, выборы приближаются? Я этого не знал», — пошутил Байден в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, обсуждает ли американский лидер перспективы участия в президентской гонке.

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Марина Совина
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