На территорию штаб-квартиры ООН пыталась проникнуть женщина на автобиле

РИА Новости: женщина на автомобиле пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры ООН

Женщина на автомобиле несколько раз пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис официального представителя генсека организации.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 января. «Ей это не удалось, и угрозы ООН не было», — сообщили там. По его словам, на место происшествия прибыла полиция. Имя и гражданство женщины не уточняются.

При этом источник в полиции Нью-Йорка в разговоре с РИА Новости опровергли информацию из соцсетей о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру ООН. В то же время там уточнили, что за рулем была 50-летняя женщина. «Поступил вызов 911 для оказания медицинской помощи этому лицу. Ее доставили в близлежащую больницу без каких-либо инцидентов», — рассказала собеседница агентства.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов заявил, что штаб-квартиру ООН следует перенести в какую-нибудь «подлинно нейтральную страну». В частности, он предложил Улан-Батор. Как объяснил сенатор, Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять миллиардов из восьми миллиардов жителей Земли.