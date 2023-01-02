Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 2 января 2023Мир

На территорию штаб-квартиры ООН пыталась проникнуть женщина на автобиле

РИА Новости: женщина на автомобиле пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры ООН

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Женщина на автомобиле несколько раз пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис официального представителя генсека организации.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 января. «Ей это не удалось, и угрозы ООН не было», — сообщили там. По его словам, на место происшествия прибыла полиция. Имя и гражданство женщины не уточняются.

При этом источник в полиции Нью-Йорка в разговоре с РИА Новости опровергли информацию из соцсетей о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру ООН. В то же время там уточнили, что за рулем была 50-летняя женщина. «Поступил вызов 911 для оказания медицинской помощи этому лицу. Ее доставили в близлежащую больницу без каких-либо инцидентов», — рассказала собеседница агентства.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов заявил, что штаб-квартиру ООН следует перенести в какую-нибудь «подлинно нейтральную страну». В частности, он предложил Улан-Батор. Как объяснил сенатор, Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять миллиардов из восьми миллиардов жителей Земли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Подсчитано количество воздушных тревог на Украине в 2022 году
Стало известно о взрывах в Киеве и Днепре
Лоси вышли к людям в Подмосковье и попали на видео
На территорию штаб-квартиры ООН пыталась проникнуть женщина на автобиле
Премьер Белоруссии загадал на Новый год стабильность
Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Еще в одном российском регионе запретили запуск дронов
Арестович предложил установить на Украине монархию
Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.