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11:34, 27 декабря 2022Россия

В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в «подлинно нейтральную страну»

Сенатор Климов предложил перенести штаб-квартиру ООН в Улан-Батор

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) нужно перенести из Нью-Йорка в Улан-Батор, так как Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять миллиардов из восьми миллиардов жителей Земли. С таким предложением выступил зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов в Telegram.

По его словам, штаб-квартиру ООН следует перенести в какую-нибудь «подлинно нейтральную страну». Монголия, продолжил сенатор, не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном.

Для сохранения роли и значения ООН в качестве ключевой, «подлинно международной (а не провашингтонской)» организации нужно уравновесить участие в Совбезе ООН США, Великобритании, Франции ведущими державами Азии, Африки, Латинской Америки, заключил Климов.

24 октября глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. По его словам, сейчас пришло время «на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру в другую страну».

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Сергей Истомин
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