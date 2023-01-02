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21:22, 2 января 2023Мир

В европейской стране допустили введение смертной казни

Премьер Польши Моравецкий допустил введение смертной казни за особо тяжкие преступления

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима», — заявил он.

Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво. Однако он считает, что смертная казнь в Польше в 1990-х была отменена преждевременно.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России при весомых основаниях — в военное время или при зашкаливающей опасности тягчайших преступлений. Он подчеркнул, что для этого не потребуется вносить изменения в Конституцию. По словам политика, достаточно изменить сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни.

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Марина Совина
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