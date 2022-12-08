Медведев назвал основания для возвращения смертной казни

Медведев заявил, что вернуть смертную казнь можно, если опасность преступлений зашкаливает

В настоящее время речь о немедленном возврате в России смертной казни не идет, однако это возможно при весомых основаниях — если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время. Такие основания назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало», — заявил политик.

По словам Медведева, в таком случае не нужно менять Конституцию. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу смертной казни, добавил зампред Совбеза.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в парламенте не обсуждаются вопросы возвращения смертной казни в России. Такое решение может быть принято только после принятия новой Конституции, уточнил он.

7 декабря о возвращении смертной казни высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что его позиция по этому вопросу не поменялась, и сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который отмечал, что для этого придется поменять Конституцию.