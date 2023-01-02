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16:58, 2 января 2023Россия

В центре Донецка произошла серия взрывов

ВСУ открыли огонь по центру Донецка, произошло не менее 10 взрывов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по центру Донецка. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в городе произошла серия как минимум из десяти взрывов. Других подробностей пока не приводится.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, доложили, что ВСУ за три часа 14 раз обстреляли регион.

Кроме того, ВСУ дважды обстреляли Макеевку и трижды — Горловку. По ним выпустили 22 снаряда из артиллерии 155 и 152-милиметрового калибра. Атаке подверглись и населенные пункты Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка и Минеральное, по которым было выпущено 25 снарядов из 155-миллиметровой артиллерии.

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Варвара Кошечкина
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