ВСУ за три часа 14 раз обстреляли ДНР

СЦКК: ВСУ за три часа 14 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа 14 раз обстреляли Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что с 12:10 по 15:10 по московскому времени ВСУ пять раз открывали огонь по Донецку. По городу было выпущено 25 снарядов из 155-миллиметровой артиллерии натовского калибра.

Кроме того, ВСУ дважды обстреляли Макеевку и трижды — Горловку. По ним выпустили 22 снаряда из артиллерии 155 и 152-милиметрового калибра. Также атаке подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка и Минеральное, по которым было выпущено 25 снарядов из 155-миллиметровой артиллерии.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил сообщения, что ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком. По его словам, украинские военные нанесли удар ровно в 00:01 в новогоднюю ночь. Точное число погибших и раненых до сих пор не известно.