В Киеве ввели отключения электроэнергии после удара 2 января

В Киеве снова ввели отключения электроэнергии после удара по объекту энергоинфраструктуры. Об этом в понедельник, 2 января, сообщается в Telegram-канале городской администрации украинской столицы.

«Из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям», — говорится в заявлении властей. Представители администрации отметили, что коммунальные и ремонтные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы.

Также в публикации сказано, что благодаря «титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб» горожане смогли встретить Новый год без отключений электричества. «Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме. Все восстановим», — пообещал глава городской администрации Сергей Попко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице начались отключения электроэнергии. Как уточнил градоначальник, в городе была повреждена энергоинфраструктура.