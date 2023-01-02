Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 2 января 2023Экономика

В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай

Миллер: «Газпром» вышел на новый уровень поставок газа в Китай

Фото: Chen Aizhu / Reuters

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о выходе на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В сообщении Миллера говорится, что «Газпром» продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства», — заявил он.

По словам топ-менеджера компании, «Газпром» на несколько дней раньше срока организовал поставку суточных объемов: «Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай». Миллер подчеркнул, что это говорит о российской корпорации как об ответственном поставщике и надежном партнере.

Также Миллер отметил, что развитие китайского вектора компании связано с перспективными маршрутами — с Дальнего Востока и через Монголию. «Газпром» уверенно вошел в 2023 год. Мы продолжаем выполнение намеченных планов и социальных обязательств. Работаем на благо России», — подытожил Миллер.

Ранее стало известно, что «Газпром» в 2022 году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа. Руководитель организации заявил, что первостепенной задачей для компании остается обеспечение газом россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о продолжающихся контактах с Россией
В Иране футболистов задержали за новогоднюю вечеринку с женщинами
Польша докупила партию отправленных на Украину автоматов GROT
Убивший сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» оказался бойцом ММА
Врач дала рекомендации по организации досуга на каникулах
Популярный российский комик попал в больницу
В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
Глава ЕК созвонилась с Зеленским и пообещала очередную помощь
Немецкий политик предостерег Германию от поставок танков Leopard 2 Украине
Названа причина взрыва в Бердянске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.