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22:26, 2 января 2023Россия

Россиянин попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади

Два ребенка пострадали из-за попытавшегося оседлать лошадь на Дворцовой площади мужчины

Два ребенка и взрослый пострадали после того, как мужчина попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash.

Неизвестный мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное испугалось и сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшихся на площади людей.

Состояние пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают неудавшегося наездника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лошадь откусила кончик носа пьяному мужчине, который полез к ней целоваться. Наездница предупреждала россиянина, что конь может его укусить, но ее слова не возымели должного эффекта. Сам пострадавший утверждает, что все было не так.

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Марина Совина
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