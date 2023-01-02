Турция приступила к реализации предложенного Россией проекта газового хаба

Глава Минэнерго Донмез заявил, что Турция приступила к реализации проекта газового хаба

Турция приступила к работам реализации предложенного Россией проекта газового хаба. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью на телеканале TVnet.

По его словам, предварительные сроки подготовки — год. В настоящее время специалисты ведут оценку имеющейся инфраструктуры для выполнения работ, уточнил министр. «Возможности и терминалы для этого имеются», — отметил он. Донмез добавил, что турецкая сторона уже приступила к конкретным работам.

Министр также выразил мнение, что интерес европейских стран к проекту со временем может возрасти. «Мы думаем, что клиентов из Европы на этой платформе будет много», — считает он.

По мнению главы турецкого Минэнерго, новый хаб будет представлять из себя «супермаркет, где есть предложения» и создана прозрачную система сделок по газу без ограничений для поставщиков и покупателей.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Шерифе Озкан Несимиоглу усомнился в возможности найти покупателей на газ из хаба с Россией. По его словам, для создания инфраструктуры газового хаба в Турции потребуется три-четыре года, при этом его перспективы пока не ясны.

