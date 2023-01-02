Владелец «Вкусно — и точка» порассуждал о привнесенной «Макдональдсом» культуре

Владелец «Вкусно — и точка»: «Макдональдс» был для россиян символом западной культуры

Ушедший из России «Макдональдс» привнес в страну символ западной культуры. Однако при его уходе западные ценности не покинули страну, считает владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор, чьи слова приводит РБК.

Бизнесмен отметил, что бренд «Макдональдс» был для россиян символом западной культуры. Из-за этого выбрать новое название для сети ресторанов было непросто. «Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу. Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим и для многих был очень символичен», — порассуждал Говор.

Он объяснил, что люди видели символизм в том, что компания стала полностью российской, и обсуждали, что уход «Макдональдса» из России стал символом исхода западной культуры из страны. При этом сам Говор не согласен с таким утверждением.

«Культура, которую принес с собой "Макдоналдс", никуда не уйдет, но наша задача заключается в том, чтобы поддерживать качество и сервис, к которым за многие годы привыкли гости», — заключил бизнесмен.

В марте 2022 года «Макдональдс» приостановил свою работу в России, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Американская сеть отказалась от работы на российском рынке после начала военных действий на Украине и последовавших за ними многочисленных санкций.

Покупателем бизнеса выступил Александр Говор. Осенью все точки франшизы американского «Макдональдса», кроме ресторанов в аэропортах и на вокзалах, были переименованы во «Вкусно — и точка». В конце ноября смена бренда затронула и оставшиеся в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга «Макдоналдсы».