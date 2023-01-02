Немецкий политик предостерег Германию от поставок танков Leopard 2 Украине

Немецкий политик от СДПГ Мюллер предостерег Германию от поставок танков Leopard 2 Украине

Немецкий политик от партии СДПГ, которая входит в правительственную коалицию, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег Германию от поставок немецких танков Leopard 2 на Украину. По его мнению, это может привести к эскалации конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Мы, безусловно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии — никаких необдуманных односторонних действий. Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта», — подчеркнул Мюллер.

28 декабря члены финского парламента призвали начать поставки немецких танков Leopard 2 на Украину. Парламентарии отметили, что «война, терзающая Украину», идет второй год, и завершения конфликта в скором времени не предвидится, поэтому Киеву нужно оказать дополнительную помощь.