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23:03, 2 января 2023Экономика

Турция заявила о долгосрочных контрактах по газу с Россией

Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о долгосрочных контрактах с Россией по поставкам газа

Фото: Made Nagi / Reuters

Россия и Турция заключили долгосрочные контракты по поставкам газа, в них учитываются цены и объемы. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью на телеканале TVnet.

Он отметил, что Россия является для Турции одним из основных транзитеров газа, поставляя в страну около 44 процентов газа. Министр не стал раскрывать цены, по которым Анкара получает энергоносители из России, уточнив, что в них «учитываются мировые цены и объемы».

Донмез также подчеркнул, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и благодаря этому «сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа».

В декабре Bloomberg сообщало, что Турция планирует добиваться от России 25-процентной скидки на газ. По информации источников агентства, Анкара хочет, чтобы скидка касалась не только платежей следующего года, но, ретроспективно, и части расчетов за текущий год

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Марина Совина
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