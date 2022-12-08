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12:47, 8 декабря 2022Экономика

Турция приготовилась добиваться от России 25-процентной скидки на газ

Bloomberg: Турция хочет обсудить с Россией 25-процентную скидку на газ

Фото: РИА Новости

На переговорах Турции и российской делегации, которые пройдут в Анкаре 9 декабря, планируется обсудить вопрос 25-процентной скидки на газ, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления высокопоставленных турецких чиновников.

Турция хочет, чтобы скидка касалась не только платежей следующего года, но, ретроспективно, и части расчетов за текущий год, утверждает источник, знакомый с дискуссией. Если желаемого снижения добиться не удастся, то Анкара будет обсуждать вопрос отсрочки, желательно до 2024 года, пояснили собеседники агентства, не вдаваясь в подробности.

Более низкие цены на топливо должны помочь снизить давление на турецкую лиру, которая в последние месяцы слабела, став одной из «худших» с этой точки зрения валют мира в последний год. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, рассчитывает избежать скачка цен на энергию в преддверии выборов, которые предстоят ему в следующем году.

В прошлом году на Россию пришлось около половины общего объема импорта газа в Турцию в 59 миллиардов кубометров. По словам Эрдогана, общие расходы страны на энергоносители в 2022 году могут достичь 100 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем годом ранее.

При этом Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и планирует активизировать работу в этом направлении, Стороны достигли консенсуса по поводу торговли в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, пояснили в ноябре в турецком Минэнерго.

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Платон Щукин
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