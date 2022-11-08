Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турецкое Минэнерго сообщило о начале частичной оплаты российского газа в рублях

Турция начала частичную оплату российского газа в рублях и планирует активизировать работу в этом направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Фатиха Донмеза.

Стороны достигли консенсуса по поводу торговли в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, пояснили в Минэнерго. Также там отметили, что Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.

О планах Турции платить за российский газ в рублях 5 августа сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Москва ежегодно экспортирует в Анкару около 26 миллиардов кубометров газа (для сравнения — европейский рынок в прошлом году обеспечил экспорт около 140 миллиардов кубометров).

Министр энергетики Турции Фатих Донмез говорил, что достигнуто соглашение об оплате 25 процентов импортируемого в Турцию российского топлива в рублях.

В октябре президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о намерении создать газовый хаб в Турции. Анкара согласилась на проект.