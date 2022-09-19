В Турции раскрыли сроки начала оплаты части российского газа рублями

Минэнерго Турции заявило о начале оплаты 25% газа России в рублях в ближайшее время

Министр энергетики Турции Фатих Донмез газете Yeni Şafak рассказал, когда вступит в силу соглашение об оплате 25 процентов импортируемого в Турцию российского газа в рублях. Его слова приводит РИА Новости.

Донмез раскрыл сроки начала оплаты части российского газа рублями и подчеркнул, что это произойдет «в ближайшее время».

«Турция будет оплачивать 25 процентов закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты», — заявил он.