Приграничное российское село попало под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром

Граничащее с Украиной село Муром в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль», — пояснил глава области, граничащей с Украиной.

Он уточнил, что на место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб. Администрация продолжает подомовой обход территорий.

1 января в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Гладков уточнил, что было сбито четыре ракеты, выпущенных из реактивной системы залпового огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи со стороны глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).