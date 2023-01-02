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15:44, 2 января 2023Бывший СССР

СБУ заочно предъявила обвинения Набиуллиной

СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост пресс-службы ведомства в Telegram в понедельник, 2 января.

«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора», — сказано в посте.

По словам представителей СБУ, Набиуллина организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Также в публикации отмечается, что «глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны».

В СБУ уточнили, что Набиуллиной предъявлены обвинения по части 3 статьи 110 УК Украины («Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия»).

В конце декабря 2022 года СБУ приговорила к 15 годам заключения заочно российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова. В сообщении ведомства говорилось, что Майданов в качестве депутата поддержал присоединение ЛНР и ДНР к России.

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Андрей Ставицкий
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