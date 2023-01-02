СБУ заочно предъявила обвинения Набиуллиной

СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост пресс-службы ведомства в Telegram в понедельник, 2 января.

«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора», — сказано в посте.

По словам представителей СБУ, Набиуллина организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Также в публикации отмечается, что «глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны».

В СБУ уточнили, что Набиуллиной предъявлены обвинения по части 3 статьи 110 УК Украины («Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия»).

В конце декабря 2022 года СБУ приговорила к 15 годам заключения заочно российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова. В сообщении ведомства говорилось, что Майданов в качестве депутата поддержал присоединение ЛНР и ДНР к России.