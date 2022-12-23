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14:38, 23 декабря 2022Бывший СССР

На Украине российского певца Майданова приговорили к 15 годам тюрьмы заочно

Певца и депутата Госдумы Майданова на Украине приговорили к 15 годам заключения заочно

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

На Украине российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова приговорили к 15 годам заключения заочно, его обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«К 15 годам тюрьмы осужден депутат Государственной думы РФ. Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова», — сообщили в СБУ.

Как сообщило ведомство, основой для обвинения послужила поддержка Майдановым обращений Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР) в феврале 2022 года к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их суверенитет. Также Майданов в качестве депутата поддержал присоединение ЛНР и ДНР к России.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения главе Министерства здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву и министру доходов и сборов ДНР Дмитрию Шмелеву. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Василий Мека
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