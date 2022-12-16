На Украине предъявили обвинения двум министрам ДНР

СБУ заочно предъявила обвинения министрам здравоохранения и доходов и сборов ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрию Гарцеву и министру доходов и сборов ДНР Дмитрию Шмелеву. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что министров обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть вторая статьи 110 Уголовного кодекса республики).

В ведомстве заявили, что чиновники «причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот» в Россию «под видом поездок в детские лагеря». Главу Минздрава ДНР республики также обвинили в «переформатирование медицинской отрасли региона» под нужды российской стороны, а министра доходов — в «перестройке промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса РФ».

В СБУ добавили, что в настоящий момент уже установили места пребывания чиновников и «проводят мероприятия для привлечения их к ответственности».

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинения за участие в организации референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России трем жительницам ЛНР. Среди них — два депутата Народного совета республики и представительница территориальной избирательной комиссии Луганска.