СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров Кобцевой за организацию референдума

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения за участие в организации референдума о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России трем жительницам ЛНР. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что обвинения в «коллаборационной деятельности» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» были предъявлены двум депутатам Народного совета ЛНР и представительнице территориальной избирательной комиссии Луганска.

В СБУ уточнили, что среди них — представительница ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева, которая на переговорах в Минске представляла республику в подгруппе по гуманитарным вопросам и возглавляла рабочую группу по обмену пленными.

В ведомстве также добавили, что уже установили места пребывания обвиняемых и «проводят комплексные меры для привлечения их к ответственности».

Ранее в СБУ отчитались о завершении «контрразведывательных мероприятий» в храмах канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области. В частности, там заявили об обнаружении «библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющей страну-агрессора», а также российских рублей.