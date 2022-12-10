Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:53, 10 декабря 2022Бывший СССР

СБУ завершила «контрразведывательные мероприятия» в храмах Харьковской области

СБУ завершила «контрразведывательные мероприятия» в храмах УПЦ в Харьковской области

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о завершении «контрразведывательных мероприятий» в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Харьковской области. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На территории епархии украинские силовики обнаружили «библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора», а также наличные в разной валюте, в том числе российские рубли.

«В одной из церквей [были обнаружены] сухпайки русских оккупационных группировок», — доложили в СБУ, добавив, что помимо этого среди монахов оказался один человек с российским паспортом.

Отмечается, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

О том, что СБУ начала обыски в храмах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области сообщалось ранее 10 декабря. Среди них 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь. В заявлении ведомства утверждалось, что осмотр территории и помещений проводился при непосредственном участии представителей церкви.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине
На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России
Из-за обстрела Донецка ВСУ оказалась повреждена школа
Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах
Известный рокер объяснил любовь молодежи к концертам
Одна из украинских ракет разорвалась в ДНР и повредила автовокзал
В российском городе устроили драку со стрельбой
На митинге в Вене потребовали от властей Австрии отменить антироссийские санкции
Лавров оценил перспективы торговли между Россией и Казахстаном
Названы способы отличить настоящую красную икру от подделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.