Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:12, 2 января 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от Украины

The Times: Зеленскому предстоит продемонстрировать покровителям «возврат инвестиций»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Обозреватель британской газеты The Times Марк Галеотти заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит продемонстрировать западным покровителям «возврат инвестиций» за счет продолжающегося успеха на поле боя. Его слова приводит Ura.ru.

По мнению автора статьи, украинский лидер будет продолжать имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы сохранить западную поддержку. «Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом», — убежден Галеотти.

Обозреватель также отметил, что страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Киеву.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Киеву. До этого Боррель отмечал, что суммарные военные расходы европейских стран в 2021 году увеличились на 6 процентов и составили 214 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Брянской области
Новый глава МИД КНР заявил о готовности улучшать отношения с Вашингтоном
В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для регионов
Раскрыт размер средних зарплат в популярном городе Золотого кольца
В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от Украины
В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть
Дерматолог назвала способы избавления от сухости кожи зимой
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
В Москве изменилась схема движения на Кольцевой линии метро
В Москве 1 января стало рекордно теплым за всю историю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.