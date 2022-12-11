В ЕС заявили об истощении военных запасов на фоне помощи Киеву

Боррель: Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Киеву

Предоставляя вооружения Киеву, Евросоюз истощил свои военные запасы. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

Он отметил, что для Европы конфликт на Украине стал тревожным звонком в отношении военных возможностей. «Мы осознали, что нам не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы быть в состоянии защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте», — заявил он.

До этого Боррель отмечал, что суммарные военные расходы европейских стран в 2021 году увеличились на 6 процентов и составили 214 миллиардов евро.

В октябре Bloomberg писал, что в нескольких странах Европы наблюдается нехватка собственных запасов боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим представители НАТО призывали оборонные компании увеличить производство. Кроме того, по данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов.