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06:24, 10 декабря 2022Мир

США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов

FAZ сообщила, что США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов

Фото: Danny Wild / Reuters

США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, Вашингтон пытается преодолеть дефицит с помощью новых полномочий для Пентагона, которые предусмотрены новым законопроектом о национальной обороне. Согласно ему, американское военное ведомство получит право заключать многолетние контракты на поставку боеприпасов.

Документ предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на 2023 год, в случае его принятия эта сумма позволит США почти утроить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В Германии нехватка боеприпасов ощущается еще острее, пишет издание. В финансовом выражении она составляет почти 30 миллиардов евро. Ситуацию осложнили новые законы в Швейцарии, которая всегда была крупным поставщиком боеприпасов в ФРГ. Однако в стране недавно ужесточили закон о вооружениях, теперь Швейцария не будет поставлять свои боеприпасы, в случае если они будут использоваться в вооруженном конфликте. 

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования.

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Марина Совина
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