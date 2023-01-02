В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека

ГУ МЧС Петербурга: в результате пожара в квартире погибли два человека, четверо пострадали

В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире погибли два человека, еще четверо пострадали. О произошедшем со ссылкой на ГУ МЧС Северной столицы сообщает РИА Новости.

Как уточняется, пожар в двухкомнатной квартире, которая находится в Кировском районе города, вспыхнул в воскресенье, 1 января, в 11 часов вечера.

«Спасены четыре человека. 2 января в 00:00 пожар ликвидирован. На пожаре погибли два человека», — отметили в пресс-службе, добавив, что еще четыре человека были госпитализированы в лечебное учреждение.

В ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 25 человек.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но случайно спровоцировал пожар: установка завалилась набок и запущенные фейерверки попали в балконы соседней многоэтажки. На снятых в момент запуска салюта кадрах было видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.