Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 2 января 2023Россия

В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека

ГУ МЧС Петербурга: в результате пожара в квартире погибли два человека, четверо пострадали
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире погибли два человека, еще четверо пострадали. О произошедшем со ссылкой на ГУ МЧС Северной столицы сообщает РИА Новости.

Как уточняется, пожар в двухкомнатной квартире, которая находится в Кировском районе города, вспыхнул в воскресенье, 1 января, в 11 часов вечера.

«Спасены четыре человека. 2 января в 00:00 пожар ликвидирован. На пожаре погибли два человека», — отметили в пресс-службе, добавив, что еще четыре человека были госпитализированы в лечебное учреждение.

В ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 25 человек.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но случайно спровоцировал пожар: установка завалилась набок и запущенные фейерверки попали в балконы соседней многоэтажки. На снятых в момент запуска салюта кадрах было видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Ким Чен Ын показал дочери склад с ракетами для ядерных зарядов
В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека
Расшифрованы местные названия достопримечательностей Ярославля
В Москве произошло массовое ДТП
Американский офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
В России выявили 3884 случая коронавируса
В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек
В Госдуме предложили отменить оплату проезда для школьников зимой
Овечкина впервые за два года признали звездой месяца в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.