Россиянин запустил салют и спровоцировал пожар в многоэтажке

Житель Новосибирска захотел устроить салют, попал в многоэтажку и спровоцировал пожар

Житель Новосибирска захотел устроить во дворе салют, но случайно спровоцировал пожар: установка завалилась набок и запущенные фейерверки попали в балконы соседней многоэтажки. Кадры с места событий в своем Telegram-канале публикует радиостанция «Говорит Москва».

На записи видно, как залпы фейерверка прилетают в жилое здание, рассыпая искры, после чего вспыхивает несколько балконов.

Комментируя произошедшее в беседе с порталом NGS.ru, местная жительница рассказала, что в доме сначала загорелись балконы на шестом, а затем и на десятом этаже. «Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал», — рассказала собеседница издания, добавив, что в одной из квартир людей не оказалось и приехавшим пожарным пришлось ее вскрывать.

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