СК начал проверку после наезда лошадей на людей на Дворцовой площади

СК начал проверку после того, 3 человека пострадали от наезда лошадей на Дворцовой площади

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку по факту наезда на людей лошадей, запряженных в карету на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК России.

Уточняется, что следователи в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По факту проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что россиянин попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади. Мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное испугалось и сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшихся на площади людей.