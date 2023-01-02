Сомнолог поделился советами по выбору подушки и матраса

Сомнолог Бузунов рекомендовал лежать на матрасе и подушке перед покупкой

Выбор подушки и матраса для сна очень важен, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами о том, как правильно выбирать постельные принадлежности.

Почему это важно

Постель — это наша ночная одежда, в которой мы проводим около 8 часов каждый день. От правильности выбора постельных принадлежностей во многом зависит наш комфорт в ночное время

Роман Бузунов врач-сомнолог

Сон станет хуже, если спать на неудобном матрасе или подушке, убежден врач. По его словам, слишком высокая подушка создает неудобное положение для головы, вследствие чего затекает шея, и приходится часто менять положение ночью. Слишком низкая тоже неудобна: ее приходится взбивать, подтыкать, пытаться придать ей такую форму и высоту, чтобы на ней было удобно лежать.

«С матрасом та же ситуация: слишком мягкий матрас может создавать "эффект гамака", а на слишком жестком не устроишься удобно и будешь полночи ворочаться вместо того, чтобы спать. Люди, чувствительные к условиям для сна, в некоторых случаях вообще не могут спать, если подушка или матрас для них неудобны», — объяснил Бузунов.

Как выбирать матрас

Для того, чтобы выбрать матрас, стоит посетить магазин или шоу-рум постельных принадлежностей, обратил внимание сомнолог. Дело в том, что выбрать удачный матрас, не прикасаясь к нему, крайне сложно. Врач посоветовал посидеть на нескольких матрасах и определиться, какой наиболее приятен —жесткий, средней жесткости или мягкий.

«Полежите на нескольких матрасах выбранной категории жесткости. Лучше всего лежать не менее 10-15 минут. Желательно делать это с заранее выбранной подушкой. При оценке матраса занимайте то положение, которое вы обычно занимаете при засыпании», — отметил специалист.

Хороший матрас не создает избыточного давления, он мягко "обнимает" и создает ощущение комфорта Роман Бузунов врач-сомнолог

Если человек ошибся с жесткостью и выбрал более твердый матрас, чем хотелось бы, сомнолог рекомендовал приобрести мягкий наматрасник-топпер из латекса или пены высотой 4-5 сантиметров. Кроме того, сразу вместе с матрасом он рекомендовал купить наматрасник, который убережет изделие от загрязнений.

Как выбирать подушку

Подушку также следует выбирать не онлайн, а непосредственно в шоу-руме или магазине постельных принадлежностей, считает Бузунов.

«Выберите несколько подушек по своим предпочтениям (высота, жесткость, материал). При необходимости попросите помощи у консультанта. Полежите на них в магазине по несколько минут и оцените, насколько вам удобно. Для тестирования подушек выбирайте матрас такой же жесткости, как у вас дома», — поделился врач.

Не забудьте оценить аккуратность пошива и отсутствие видимых дефектов. Как правило, чем крупнее и известнее производитель, тем больше он заботится о своей репутации, а значит, тем качественнее его подушки. Роман Бузунов врач-сомнолог

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