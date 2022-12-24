Сомнолог назвал способы быстро просыпаться по утрам

Сомнолог Бузунов посоветовал приобрести светобудильник, чтобы быстро просыпаться зимой

Каждый хочет быстро просыпаться по утрам, чтобы легко и бодро начинать день, но у некоторых возникают с этим проблемы, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Способы легко вставать после сна он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первое и очевидное правило, по словам врача, заключается в том, что нужно достаточное время спать ночью, чтобы легко вставать по утрам. «Если вы будете высыпаться до намеченного времени пробуждения, то подъем перестанет быть проблемой», — заверил он.

Еще одна важная вещь — привычка, отметил профессор, наш организм любит стабильность, в частности стабильный режим. «Если здоровый человек будет 2-3 недели подряд ложиться и вставать в одно и то же время, то он заметит: пробуждения стали легкими. А в некоторых случаях он вообще начнет самостоятельно просыпаться за 1-5 минут до будильника, хорошо выспавшись», — поделился Бузунов.

Осенью и зимой утренние пробуждения могут стать особенно выраженной проблемой. Причина в том, что в холодное время года темно по утрам, а в темноте активно происходит секреция гормона сна мелатонина. Многие замечали: летом вставать в разы легче. Это потому, что свет даже через закрытые веки воздействует на сетчатку, подавая сигнал к прекращению выработки мелатонина.

Таким образом, легче просыпаться зимой поможет свет. Существуют такие устройства, как светобудильники. К установленному времени подъема они постепенно увеличивают освещенность в спальне. Вставать с таким девайсом становится гораздо легче Роман Бузунов врач-сомнолог

Независимо от того, пользуется человек светобудильником или нет, после пробуждения также полезно включить дома яркий свет, убежден сомнолог. Это поможет быстрее сбросить остатки сонливости.

Врач посоветовал заводить на одно и то же время два будильника, которые лежат в разных концах спальни. «Пока вы будете их выключать — проснетесь», — пояснил он.

«Здоровому человеку, имеющему сложности с утренним подъемом, также будут полезны следующие рекомендации: небольшая физическая активность через 15 минут после подъема, завтрак, так как прием пищи — дневная функция, и он включает системы бодрствования, мотивация — если утром ждет что-то приятное, то просыпаться будет одно удовольствие, отказ от кофеина и алкоголя во второй половине дня — они делают сон более поверхностным и снижают восстановительные усилия сна», — заключил Бузунов.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман перечислил распространенные ошибки, которые люди совершают перед сном. В частности, он предостерег от использования телефона и просмотра телевизора.