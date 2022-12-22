Врач с Первого канала назвал распространенные ошибки перед сном

Врач Гандельман предостерег от использования телефона и просмотра телевизора перед сном

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислил распространенные ошибки, которые люди совершают перед сном. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Специалист назвал частой ошибкой то, некоторые люди наедаются перед тем, как лечь спать. Как отметил Гандельман, ужин должен быть за три часа до сна. В противном случае, предупредил врач, сон будет неспокойным.

Также кардиолог предостерег россиян от использования телефона и планшета и просмотра телевизора перед сном. По его словам, свет от этих устройств уменьшает выработку мелатонина — гормона сна. В результате у человека может развиться бессонница, добавил он.

Ранее Гандельман и его коллега Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказали об опасных заболеваниях, которые протекают без симптомов. В число таких болезней они включили гипертонию, атеросклероз и начальную стадию рака груди.